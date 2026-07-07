Dan de baja a cuatro carabineros en Cartagena por quedarse con cigarrillos decomisados

07 jul. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro carabineros pertenecientes a la 2a Comisaría de Cartagena fueron expulsados de la institución tras descubrirse que se apropiaron de un cargamento de cigarrillos que habían sido incautados en un operativo.

La drástica medida fue confirmada por la Prefectura de Carabineros de San Antonio, detallando que la desvinculación se produjo de forma inmediata tras constatar las graves faltas a la probidad cometidas por los ahora exefectivos durante el pasado fin de semana.

Los detalles del caso

De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución uniformada, las alarmas se encendieron gracias a los mecanismos de control interno y auditoría que mantiene la policía de manera permanente.

Fue en este escenario en que se acreditó que los uniformados "no resguardaron debidamente la evidencia" luego de fiscalizar y decomisar mercancía ilícita.

Según se detalla en los partes policiales, el grupo involucrado en la apropiación de la mercancía estaba compuesto por un oficial y tres suboficiales, quienes decidieron quedarse con parte del cargamento en lugar de seguir los protocolos de cadena de custodia.

Tolerancia cero a la corrupción

Frente a la gravedad de los hechos, Carabineros emitió un comunicado público en el que ratificó su postura de tolerancia cero ante actos delictivos o faltas a la ética dentro de la policía.

"Como Carabineros de Chile, no aceptamos ni permitiremos el actuar de ningún funcionario que no se adhiera a la doctrina institucional", enfatizó con dureza el escrito oficial.

De manera paralela a la expulsión inmediata de los cuatro involucrados, los antecedentes del caso ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar para que se investiguen los eventuales delitos de carácter penal.

Asimismo, se inició un sumario administrativo para determinar si existen más responsabilidades o fallas en los protocolos de supervisión dentro de la comisaría de la comuna balneario.

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