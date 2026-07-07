Pelea entre hermanos termina con uno de ellos hospitalizado tras ser apuñalado por el otro

07 jul. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Arica decretó el lunes la medida cautelar de prisión preventiva a Y.E.C.G., imputado por el Ministerio Público como autor del delito frustrado de homicidio simple.

En la audiencia de formalización, la magistrada María Eugenia Correa Elizalde ordenó el ingreso de Y.E.C.G. al Complejo Penitenciario de Acha por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

Discusión entre hermanos

Según el ente persecutor, a las 17:20 horas del domingo 5 de julio de 2026, el imputado se encontraba junto a la víctima, su hermano D.C.G., en un domicilio ubicado en calle Tocopilla de la ciudad de Arica, consumiendo drogas.

En dicho contexto, Y.E.C.G. tomó un cuchillo con el cual persiguió a la víctima y le propinó diversos cortes en los brazos, zona costal izquierda y una oreja; además le arrancó con los dientes la falange distal del dedo meñique de la mano derecha.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, recinto asistencial en que quedó internado debido a la gravedad de las lesiones.