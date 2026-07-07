Abrirán La Moneda al público general: Cómo y cuándo se podrá ingresar al histórico Palacio Presidencial

07 jul. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el Palacio de La Moneda abrirá de forma excepcional sus puertas al público para que la ciudadanía pueda recorrer uno de los espacios más emblemáticos del edificio.

Durante la actividad volverá a habilitarse el histórico cruce peatonal que durante décadas permitió a las personas atravesar caminando el interior del Palacio.

¿Cómo y cuándo se podrá ingresar a La Moneda?

El acceso estará disponible solo entre las 10:30 y las 12:30 horas del miércoles 8 de julio.

Las personas que deseen participar deberán cumplir con un único requisito:

Presentar su cédula de identidad vigente. El ingreso será por la calle Teatinos.

Un recorrido con más de 200 años de historia

En el pasado, el Palacio de La Moneda era parte del tránsito habitual de miles de personas. El cruce peatonal conectaba las calles Moneda y Alameda, permitiendo atravesar el edificio mientras la ciudad desarrollaba su actividad diaria.

Más que un simple paso, este recorrido representaba el vínculo entre el Palacio y la ciudadanía, recordando que La Moneda no solo ha sido la sede del Gobierno de Chile, sino también un espacio estrechamente ligado a la vida urbana.

Con más de dos siglos de historia, el Palacio ha evolucionado junto al país, adaptándose a las necesidades de cada época sin perder su importante valor patrimonial.

La reapertura temporal de este histórico cruce busca precisamente acercar este emblemático edificio a la ciudadanía en el marco de la conmemoración del bicentenario de la Presidencia de la República.