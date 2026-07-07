El mensaje de José Antonio Neme a ministra del Deporte por polémica sobre presentación de BTS: "Estoy indignado"
07 jul. 2026 - 11:41 hrs.
El animador de Mucho Gusto expresó su malestar debido a la polémica generada por la presentación de la banda coreana BTS, que no ha sido confirmada en el estadio Nacional.
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