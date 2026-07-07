Gobierno evalúa crear una policía militar fronteriza: ¿En qué consiste la iniciativa y qué funciones tendría?

07 jul. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno evalúa la creación de una nueva policía militar fronteriza, una iniciativa que permitiría entregar a las Fuerzas Armadas un rol específico en el resguardo de las fronteras del país.

La propuesta surge en medio del debate por el apoyo de los militares en labores de seguridad, aunque desde el Ejecutivo han descartado que el Ejército tenga un despliegue permanente en tareas policiales, al menos dentro de las ciudades.

¿Cómo funcionaría esta policía militar fronteriza?

Según publicó Emol, la propuesta buscaría que el Ejército desarrolle una unidad especializada para enfrentar problemas asociados al control fronterizo, como el ingreso irregular de personas, el narcotráfico y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

El diputado Raúl Leiva (PS) explicó al citado medio que la idea fue planteada anteriormente como una reforma constitucional y que apunta a que "el Ejército tenga esa especialidad de control específico, tal como lo hace la Armada en el territorio marítimo a través de Directemar".

De esta forma, la iniciativa no apuntaría a crear una nueva policía civil como Carabineros o la PDI, sino a establecer una capacidad especializada dentro de las Fuerzas Armadas.

¿Qué funciones tendría?

Aunque todavía no existe una definición completa sobre las atribuciones de esta policía, la propuesta busca que esta unidad pueda participar en labores de vigilancia y control de las zonas fronterizas.

Uno de los puntos que aún debe resolverse es si esta unidad tendría facultades policiales, como realizar controles o procedimientos sobre civiles, o si su función estaría limitada al apoyo militar y al resguardo territorial.

De todas maneras, la propuesta aún se encuentra en etapa de análisis y falta definir aspectos como su estructura, dependencia, presupuesto y las facultades que tendría esta eventual unidad fronteriza.

Todo sobre Fuerzas Armadas