Alcalde de San Bernardo arremete contra Presidente Kast tras tildar de "populista" el despliegue militar

25 jun. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

Tras los dichos del Presidente José Antonio Kast, quien calificó de "populismo" los llamados de la oposición y de diversos jefes comunales para desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles, la respuesta desde el municipalismo no se hizo esperar.

Uno de los golpes provino del alcalde de San Bernardo, Christopher White, que acusó directamente al mandatario de "olvidar" sus propias promesas de campaña.

El cruce de declaraciones se originó luego de que Kast, durante su intervención en el Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela 2026), emplazara al Congreso a aprobar los proyectos de ley del Ejecutivo —como la agenda antiencapuchados— en lugar de exigir la presencia militar en zonas urbanas, argumentando además los riesgos judiciales para los conscriptos.

"No da para pararse en las trincheras"

Frente a este escenario, el jefe comunal de San Bernardo utilizó sus canales para contestar con dureza los dichos presidenciales, sacando a relucir el propio programa de Gobierno de Kast.

"Populismo es mentirle a la gente para ganar votos. Usted incluyó militares en su programa llamado ‘Implacable’. Le adjunto pantallazos por si se olvidó", disparó la autoridad comunal.

Además, complementó su crítica apuntando a la necesidad de unidad nacional por sobre las diferencias ideológicas o los cálculos electorales, enfatizando el complejo panorama delictual que afecta a las comunas de la Región Metropolitana, incluyendo recientes y trágicos hechos de violencia en la zona sur de Santiago: "La seguridad es tarea de todos y no da para pararse en las trincheras. Ahí solo gana el crimen organizado”, sentenció de forma categórica".

Todo esto ocurre en el marco del crimen de un niño de 12 años, justamente, en la comuna de San Bernardo. En ese lugar, delincuentes realizaron una encerrona que provocó el fallecimiento del menor de edad, lo que llevó a las policías a capturar a seis sospechosos.

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