Hombre muere baleado en La Pintana tras discusión entre vecinos por mascotas

12 ag. 2026 - 08:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió tras ser baleado durante la noche del martes en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, luego de una discusión con vecinos que, preliminarmente, se habría originado por un incidente entre mascotas.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en el sector de calle Los Pelícanos con Violeta Parra, donde la víctima fue atacada con un arma de fuego.

Ataque en la vía pública

De acuerdo a la información preliminar, la víctima tuvo una discusión con otros vecinos durante la tarde. Posteriormente, los involucrados habrían regresado al lugar y disparado en varias oportunidades contra él.

Tras el ataque, personal del SAMU llegó hasta el lugar y encontró al hombre lesionado por impactos balísticos en la vía pública y lo trasladó hasta el Hospital Padre Hurtado.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la víctima falleció debido a la gravedad de sus heridas.

No hay detenidos

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que deberá esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables, pues hasta el momento no hay personas detenidas por el homicidio.

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es el motivo exacto de la discusión previa entre la víctima y sus vecinos, así como establecer la relación de ese altercado con el posterior ataque armado.

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