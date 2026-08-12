Duró menos de 12 horas en libertad: Carabineros detuvo nuevamente a hombre que había sido formalizado por robo

12 ag. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un ciudadano peruano de 26 años fue detenido nuevamente por Carabineros, menos de 12 horas después de haber quedado en libertad tras enfrentar una formalización por el delito de robo en lugar no habitado.

El hombre había sido arrestado la madrugada del pasado lunes por funcionarios de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, luego de ser sorprendido durante un robo frustrado a un minimarket ubicado en avenida José Joaquín Pérez.

Tras ser formalizado por ese hecho durante la tarde, el imputado quedó sin medidas cautelares privativas de libertad. Sin embargo, la mañana del martes volvió a ser detenido, esta vez en un procedimiento relacionado con otros robos.

Delincuente suma 16 detenciones

Según explicó Carabineros, mientras los uniformados realizaban patrullajes preventivos la madrugada del martes, detectaron un vehículo cuyas características coincidían con las de un automóvil involucrado en diversos robos con violencia registrados durante la noche.

Carabineros inició un seguimiento y constató que la patente del vehículo mantenía un encargo vigente por pérdida. Finalmente, el automóvil fue interceptado en la intersección de Lorenzo Uncarai con Jorge Wall, donde sus ocupantes chocaron contra un poste al perder el control.

La banda intentó escapar a pie, pero fueron alcanzados y detenidos por los funcionarios. En el procedimiento fueron incautadas tres armas, cuchillos, tarjetas de crédito, relojes y otras especies de valor que serían producto de distintos delitos.

El mayor Daniel Barrera señaló que las primeras diligencias apuntan a que los detenidos habrían participado en una cantidad indeterminada de ilícitos. El ciudadano peruano registra, además, 16 detenciones previas por delitos asociados a robos.

Junto al extranjero fue detenido un hombre de 30 años, quien registra 11 detenciones previas y una condena por homicidio. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su eventual formalización por los nuevos hechos investigados.