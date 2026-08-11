Niña de 9 años muere tras ser atropellada por bus en Villa Alemana
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Una niña de 9 años murió durante la mañana de este martes tras ser atropellada por un bus de la locomoción colectiva en Villa Alemana, región de Valparaíso.
El accidente ocurrió cerca de las 07:30 horas en la intersección de calle Bernardo Leighton con Ignacio Carrera Pinto, hasta donde concurrió personal de Carabineros para verificar el procedimiento.
El accidente
De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la policía, el conductor del bus se desplazaba por calle Bernardo Leighton cuando, al pasar por un tramo angosto de la calzada, atropelló a la menor.Ir a la siguiente nota
A raíz de las lesiones provocadas por el impacto, la niña falleció en el lugar. De momento se desconoce si iba acompañada por algún familiar y las demás circunstancias del accidente.
Conductor fue detenido
Tras el trágico hecho, Carabineros aisló el sitio del suceso y el conductor del bus fue detenido, quedando a la espera de las instrucciones del Ministerio Público.
La Fiscalía informó que en el lugar se trabaja con personal de la SIAT y de la SIP de Carabineros, además del Servicio Médico Legal (SML). El conductor pasará a control durante este martes.
Precaución (08:06) Siniestro vial en Av Bernardo Leighton entre Marga Marga y Martín Rivas, #VillaAlemana. Equipos policiales y de emergencia en el lugar. Se mantiene restricción de vía. Prefiera Av Marga Marga como alternativa. pic.twitter.com/iX1vIKKOFp— TransporteInforma Región de Valparaíso (@TTIValparaiso) August 11, 2026
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