¿Feriado el 17 de septiembre?: Diputada Parisi cuenta en qué están las tratativas sobre el proyecto

11 ag. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, confirmó que se encuentra realizando gestiones para que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara ponga en tabla y discuta el proyecto que busca establecer el próximo jueves 17 de septiembre como feriado.

Asimismo, y ante la apertura al debate y evaluación manifestada por parte del Ejecutivo, la parlamentaria se mostró confiada en que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldará la iniciativa para favorecer el turismo, la gastronomía y la celebración en familia.

¿Qué dijo la diputada Parisi?

Tras ingresar el proyecto, la diputada confirmó que ahora busca que se inicie su discusión y señaló que “voy a hablar con Interior para que lo pongan en tabla. Vamos a hablar ahí con la diputada Joanna Pérez (presidenta de la Comisión)”.

La parlamentaria precisó que el proyecto establece por única vez el día jueves 17 de este 2026 como feriado, e indicó que “no es un feriado irrenunciable, sino que es un feriado común y corriente”.

“Desde el año 2015 que en Chile no vivíamos unas Fiestas Patrias de tres días solamente. Después de este año 2015, salió la ley donde se agregaban ciertos feriados en situaciones, como si habían interferiados, si ocurría sábado y domingo, etc. Pero nadie contempló si era solamente viernes y sábado. No lo pensaron bien. A lo mejor llegó el momento de que se replantee esto a futuro”.

En ese sentido, Parisi fundamentó que “esta es una iniciativa que va pensada en la unión familiar, considerando que esta es una fecha tan especial para los emprendedores, para los fonderos, restaurantes, y el turismo en general”.

“Hemos vivido días muy tristes en el norte de nuestro país. La región de Coquimbo se ha visto terriblemente afectada, al igual que en el sur también donde seguimos escuchando malas noticias. Creo que es un momento para que la gente y las familias se reúnan. En cuatro días sería mucho más posible. Nuestras mujeres emprendedoras que hacen empanadas en estas fechas van a poder tener un gran alivio en el bolsillo”, añadió.

Además, afirmó que “hay que ser bien sinceros: en el servicio público se trabaja medio día. Yo creo que es el momento de pensar en todos los chilenos. Serían cuatro horas más que podrían regalarles a los chilenos para que pudiesen compartir, disfrutar y sentir el cariño por parte del Gobierno”.

"No he conversado con el Gobierno"

Consultada respecto a si ha podido discutir la iniciativa directamente con el Ejecutivo, la diputada del PDG señaló que “no he conversado con el Gobierno. Estoy muy al pendiente, por supuesto, de las declaraciones que están haciendo. Me quedo con la declaración del ministro Quiroz, que él está abierto a analizarlo. Le creo mucho, es una persona que realmente ha cambiado mucho su actitud desde marzo y sí, tiene un corazón mucho más grande, al igual que nuestro Presidente”.