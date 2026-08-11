Tragedia por terremoto en Colombia: Personas fallecidas aumentan a 240 y los heridos superan los 1.300

11 ag. 2026 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

A más de 24 horas del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al oeste de Colombia, la cifra de fallecidos se elevó a 240 personas y los heridos superan los 1.300, según publicó la agencia AFP.

En tanto, equipos de emergencia y socorristas trabajan a contrarreloj entre los escombros de más de 165 edificaciones colapsadas.

Las zonas más golpeadas por la tragedia son las ciudades de Cali, donde se registran al menos 85 muertos, Pereira, 72 víctimas fatales, además de localidades como Manizales y Quibdó. El epicentro del sismo, registrado a las 07:34 horas del lunes (08:34 en Chile), se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una zona que ahora mantiene un difícil acceso por los severos daños en las carreteras.

El mensaje del Papa León XIV

Frente a la magnitud de la catástrofe, el Vaticano informó que el Papa León XIV se declaró "vivamente apenado" por las consecuencias del movimiento telúrico en Colombia.

A través de un telegrama enviado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el Pontífice transmitió su "sentido pésame" a las familias que lloran la pérdida de sus seres queridos. Asimismo, el Papa pidió "que el Señor derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana", impartiendo su bendición apostólica.

Desesperada búsqueda y estado de emergencia

En urbes como Cali, el alcalde Alejandro Eder decretó toque de queda tras calificar la jornada como "una pesadilla", mientras rescatistas y voluntarios realizan cadenas humanas con herramientas básicas para intentar hallar sobrevivientes.

En tanto, el Presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, decretó estado de emergencia para coordinar la asistencia en las zonas destruidas.

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