Trump cambió de avión en secreto para salir de Turquía tras una amenaza de asesinato

11 ag. 2026 - 07:22 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió de avión en secreto durante su salida de Turquía debido a una amenaza de asesinato procedente de Irán, según informó The Washington Post.

El hecho ocurrió el pasado 8 de julio, cuando Trump abandonó Ankara tras participar en una cumbre de la OTAN. El mandatario había llegado al país a bordo del nuevo Boeing 747-8 regalado a Estados Unidos por Catar, pero finalmente no utilizó esa aeronave para continuar su viaje hacia Reino Unido.

El cambio de avión

Según un funcionario estadounidense, Trump abordó inicialmente un Air Force One en Ankara, pero posteriormente fue trasladado a un avión más pequeño, un C-32A, que lo llevó hasta el Reino Unido.

La maniobra se realizó de manera discreta. Mientras Trump ya viajaba en la aeronave más pequeña, medios de comunicación y algunos funcionarios creían que el presidente continuaba a bordo del avión más grande.

La amenaza iraní ya había sido mencionada anteriormente por medios estadounidenses como una posible razón para que Trump no abandonara Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8. En ese momento, el presidente había explicado que utilizaría el avión más antiguo para que miembros del ejército estadounidense destinados en una base aérea de Reino Unido pudieran conocer la nueva aeronave.

Sin embargo, varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, informaron que una amenaza procedente de Irán habría motivado el cambio de avión.

Las dudas sobre el nuevo avión presidencial

El episodio también generó un nuevo escrutinio sobre las características de seguridad del Boeing 747-8 regalado por Catar. La aeronave no contaría con las mismas capacidades de protección que el avión presidencial más antiguo, entre ellas defensas antimisiles.

La familia real de Catar entregó el lujoso avión a Estados Unidos el año pasado, después de que Trump cuestionara el estado de los dos Boeing 747 que habían servido como Air Force One desde 1990.

Consultada por AFP sobre el informe de The Washington Post, la Casa Blanca defendió la seguridad del nuevo avión presidencial. "El nuevo Air Force One es una aeronave de última generación que ha sido equipada con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y de su equipo", afirmó el director de Comunicaciones, Steven Cheung, en un comunicado.

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