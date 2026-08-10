Trump ha revocado más de 175 mil visas en Estados Unidos desde el inicio de su mandato

10 ag. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Estados Unidos entregó cifras que dan cuenta de la cantidad de visas revocadas desde que Donald Trump asumió la Presidencia en enero de 2025.

Se trata de más de 175.000 permisos que han sido revocados

Según informó el Departamento de Estado, la medida se aplicó a ciudadanos extranjeros que infringieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional".

Los motivos detrás de las revocaciones

El Departamento de Estado informó que la mayoría de las revocaciones se relacionó con incidentes con las fuerzas del orden, entre ellos "agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con las drogas".

También añadió que una parte importante de los permisos fueron retirados por "agresión sexual, maltrato infantil, fraude y malversación".

Al respecto, el Departamento de Estado precisó que "un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho", enmarcando las revocaciones en su política de control migratorio y de seguridad.

Además, advirtió que continuarán identificando e investigando a extranjeros para revocar sus visados cuando consideren que representan una amenaza a la seguridad del país y los estadounidenses.