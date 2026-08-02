Cadem: 57% "desaprueba" al Gobierno por gestión de relaciones comerciales con EEUU y 48% señala que deben "buscar nuevos mercados"

02 ag. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 2 de agosto abordó, entre otros temas, las relaciones comerciales de Chile y los aranceles impuestos por Estados Unidos, evaluando además el desempeño del Gobierno de José Antonio Kast en esta materia.

Relaciones comerciales y aranceles

A modo general, un 67% de los encuestados sostuvo que el país debe tener una "economía libre y abierta al mundo", seguido por un 24% que se decantó por la opción de "economía más proteccionista y con restricciones" y un 9% de personas que no supieron qué contestar o no respondieron.

En cuanto a las relaciones comerciales que debería privilegiar Chile, el "top 3" se lo llevó "China", con un 52% de las preferencias; "La Unión Europea", con un 38% de respaldo; y "Canadá, Australia, Nueva Zelanda", con un 37%.

Al consultar por un "socio estratégico" para el país, un 14% de los encuestados por Cadem señalaron que se debía privilegiar a "Estados Unidos"; un 29% optó por la opción "China"; pero la gran mayoría, con un 54%, sostuvo que se debe privilegiar a "ambos por igual".

Respecto a la decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles a Chile del 10% al 12,5%, el 87% de los consultados indicó estar "en desacuerdo", frente al 6% que se mostró "de acuerdo" con la medida impulsada por Donald Trump.

Ante estos nuevos aranceles, los encuestados evaluaron los "efectos negativos" para el país, con un empate del 74% entre quienes consideran que la medida afectará "en la economía chilena en general" y en las "exportaciones".

En relación al mismo tema, un 48% dijo que el Gobierno debería "buscar nuevos mercados para las exportaciones chilenas", un 36% optó por "negociar directamente con Estados Unidos para reducir o eliminar aranceles" y un 12% indicó que se deben "aplicar medidas similares a productos estadounidenses".

Por último, se preguntó sobre la gestión del Gobierno en estas materias, en donde un 57% "desaprueba" la forma en cómo el Gobierno del Presidente Kast ha gestionado la relación con Estados Unidos, frente a un 29% que la "aprueba" y un 14% que no respondió.

Evaluación presidencial de Kast

Como cada semana, Cadem también midió la "aprobación presidencial" de José Antonio Kast, con el mandatario alcanzando este domingo un 60% de desaprobación e igualando el peak de evaluación negativa que alcanzó a inicios de julio. Actualmente, un 36% aprueba la gestión del Presidente.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 169 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 92,9% al cumplirse una cuota de 1.003 casos de un total de 1.080 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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