Miss Universo Chile: Así puedes votar por tu candidata favorita

02 ag. 2026 - 20:15 hrs.

Este domingo 2 de agosto finaliza el camino para conocer a la nueva Miss Universo Chile, quien representará a nuestro país en el certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.

A lo largo de esta competencia, Mega acompañó de cerca a las candidatas en cada etapa del proceso, compartiendo sus historias, los desafíos que deberán superar y el esfuerzo detrás del sueño de representar a Chile en Miss Universo.

Esta noche se escoge a la nueva reina de belleza nacional, quien intentará coronarse en la conocida "isla del encanto".

Elección popular

Para elegir a tu candidata favorita, puedes utilizar su celular y mandar un SMS con el nombre de la comuna que representa a la candidata favorita al número 3338.

La otra opción es hacerlo mediante el siguiente link.

Miss Universo Chile

Miss Universo Chile en vivo

Para ver la final de Miss Universo Chile, puedes seguirla en vivo acá.

Además, puedes seguir nuestro React digital en el que estarán Geraldine González, modelo y exreina de belleza chilena que fue elegida como Miss Universo Chile 2019; María Jose Castro, conocida en redes sociales como Lady Ganga, quien se ha especializado en moda y espectáculos; y Poli Flores, periodista del Área Digital de Mega.



Además, habrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

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Para sintonizar Mega 2 de forma gratuita en tu televisor, solo debes ingresar al menú de configuración, buscar la sección de canales y activar el escaneo o búsqueda automática de señales digitales. Asimismo, la señal se encuentra disponible en las principales cableoperadoras del país.

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