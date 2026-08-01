Reconocido restaurante sorprende con particular postre hecho con marraquetas con hongos

01 ag. 2026 - 22:56 hrs.

Un particular postre inspirado en uno de los alimentos más tradicionales de la mesa chilena llamó la atención de los seguidores de un reconocido restaurante nacional.

Se trata de una preparación creada por el chef Rodolfo Guzmán, cuyo ingrediente protagonista es la marraqueta, pero con un proceso poco habitual: el pan es tratado de manera similar al queso azul durante varias semanas.

@rgborago

Desde el restaurante explicaron que la creación busca rescatar ingredientes vinculados al territorio y a los productos que entrega la naturaleza.

“En nuestro afán por reflejar lo que el suelo nos entrega, traemos los mejores productos provenientes desde un rincón más bien insólito”, señalaron en su sitio web.

Según detallaron, el proceso comienza con la marraqueta, la que es sometida a un cuidado especial durante tres semanas, antes de pasar por un proceso de tostado en leña y convertirse en parte de la preparación final.

A través de sus redes sociales, el restaurante describió el postre como uno de los más llamativos de su actual propuesta gastronómica.

“Uno de los postres más fascinantes que hayamos hecho, es parte de nuestro repertorio para el actual menú de Invierno en curso."

El postre está relleno de un helado de pan fresco, helado de Loyo y helado de pan excesivamente fermentado, para acompañar un caramelo de algas y hongos, explicaron.

La preparación generó diversas reacciones entre los comensales, debido a la particular combinación de sabores y a la transformación de un clásico pan chileno en esta llamativa propuesta.

"En Chile amamos el pan a toda escala y volumen, y la marraqueta es una religión y este postre creo que es uno de los más deliciosos que hemos hecho" finaliza la publicación.