Familias cruzan peligrosa pasarela para salir de sus casas: Sistema frontal deja aislado a sector de Petorca

01 ag. 2026 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país dejó al descubierto una compleja realidad que enfrentan seis familias de la comuna de Petorca, en la región de Valparaíso, quienes quedaron prácticamente aisladas tras el aumento del caudal de un río que permaneció seco durante años.

La emergencia ocurre entre los sectores de Río Negro y Ñipa, donde la única conexión directa con la carretera es una antigua pasarela construida por los propios vecinos en 1997 y que actualmente se encuentra deteriorada.

Cruzan una pasarela clausurada por necesidad

Con más de 200 milímetros de agua caída en la zona, el río volvió a correr con fuerza, obligando a los habitantes a utilizar la estructura pese al riesgo que representa.

Uno de los vecinos explicó que debe cruzar diariamente para alimentar a sus animales. "Yo no paso por pasar, yo paso solamente porque tengo que ir a alimentar los animales. Es una necesidad", relató.

La única alternativa es caminar cerca de una hora por otro acceso o arriesgarse a cruzar la pasarela, sostenida únicamente por cuatro cables de acero y ubicada a más de 30 metros de altura.

La estructura fue levantada por la propia comunidad tras las crecidas de 1997. Sin embargo, durante los años de sequía prácticamente dejó de utilizarse y nunca recibió reparaciones.

"Vinieron muchos años de sequía, no se ocupó y la gente la empezó a ocupar para pasar, venir a sacarse fotos porque estaba totalmente seco, y se empezó a deteriorar", explicó uno de los vecinos.

Hasta hace solo unos días, el cauce permanecía completamente seco, pero las intensas lluvias provocaron que el río recuperara su caudal, dejando incomunicadas a las familias del sector.

Buscan recursos para reparar las pasarelas

Desde el municipio de Petorca reconocieron el deterioro que presentan las pasarelas de la comuna y señalaron que ya se trabaja para conseguir recursos que permitan repararlas.

Según indicaron, existen seis pasarelas que requieren ser intervenidas y esperan que los trabajos puedan ser financiados mediante un fondo de emergencia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

De concretarse el financiamiento, las autoridades estiman que las estructuras podrían quedar nuevamente operativas en un plazo de entre dos y tres meses.

Mientras tanto, los vecinos continúan enfrentando diariamente el riesgo de cruzar una pasarela deteriorada para abastecerse, alimentar a sus animales o simplemente poder salir de sus hogares.

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