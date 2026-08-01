Alerta Roja por desborde de río en Arauco: Viviendas resultan inundadas tras intensas lluvias

01 ag. 2026 - 21:49 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan a la región del Biobío provocaron el desborde de ríos e inundaciones en distintos sectores de la provincia de Arauco, situación que llevó a decretar Alerta Roja durante la tarde de este sábado.

Uno de los puntos más afectados corresponde al sector Pichilo, en la comuna de Arauco, donde el río del mismo nombre se desbordó e inundó la principal vía que conecta el sector con la zona urbana de la comuna.

Según informó el periodista de Meganoticias Mauricio Hildalgo desde el lugar, entre las 12:00 y las 17:00 horas han caído cerca de 50 milímetros de agua solo en la provincia de Arauco.

Desborde de ríos e inundaciones

El reportero explicó que el nivel del río Pichilo alcanzó el umbral rojo, provocando que el agua comenzara a salir por la parte posterior del cauce e ingresara a calles y viviendas del sector.

"La calle principal que une el sector de Pichilo con la zona urbana de Arauco está completamente inundada", señaló.

A esta emergencia se suma el desborde del río Curanilahue, donde el sector Galvarino también resultó afectado.

Vecinos permanecen en sus hogares

Durante la jornada, personal municipal distribuyó sacos de arena para intentar evitar el ingreso del agua a las viviendas, aunque los propios vecinos reconocieron que la medida ha sido insuficiente frente al avance de la inundación.

Si bien existe un albergue habilitado en una escuela del sector Pichilo, hasta el momento los residentes no han sido evacuados de manera obligatoria y muchos decidieron permanecer en sus casas para resguardar sus pertenencias.

De acuerdo con el relato de los propios habitantes, el nivel del río continuará aumentando mientras persistan las precipitaciones, por lo que se mantienen atentos a la evolución de la emergencia.

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