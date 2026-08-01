Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La noche de este sábado 1 de agosto, se percibió un sismo de magnitud 4.6 a las 21:21 en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 28 km al oeste de El Tabo en la región de Valparaíso, con una profundidad de 32 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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