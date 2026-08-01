Fatal atropello frente a discoteca en La Unión: Aumenta número de personas fallecidas tras impacto

01 ag. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal atropello registrado durante la madrugada de este sábado frente a la discoteca Euforia, en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos, dejó a dos personas fallecidas y otras seis heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 04:30 horas en el kilómetro 5 de la Ruta T-210, cuando un vehículo tipo station wagon de color blanco salió de la calzada a gran velocidad e impactó a un grupo de peatones que se encontraba en las inmediaciones del recinto nocturno.

Tras embestir a las personas, el automóvil además colisionó contra otro vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. El conductor, en primera instancia, abandonó el sitio del accidente y huyó en dirección desconocida.

Una de las víctimas fue una mujer de 24 años, quien falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Horas más tarde, Carabineros confirmó el deceso de una segunda mujer de 34 años, quien permanecía internada en riesgo vital en un recinto asistencial de Osorno desde el momento del accidente.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, un total de ocho personas fueron atropelladas en las inmediaciones del recinto nocturno por un vehículo cuyo conductor no habría prestado ayuda tras el hecho.

Posteriormente, Carabineros confirmó la detención del presunto responsable del atropello, quien quedó a disposición de la justicia y pasará a control de detención durante este domingo en el Juzgado de Garantía de La Unión.

Por instrucción de la Fiscalía Regional de Los Ríos, equipos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros realizaron diligencias en el lugar para establecer la dinámica del accidente y las circunstancias en que ocurrió la emergencia.