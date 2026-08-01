Trece muertos al caer avioneta con turistas cerca de Líneas de Nasca en Perú

01 ag. 2026 - 17:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una avioneta que transportaba turistas a observar las milenarias Líneas de Nasca, uno de los atractivos arqueológicos de Perú, cayó este sábado, pereciendo sus trece ocupantes.

El accidente de la aeronave ocurrió pasadas las 13:00 horas locales (18H00 GMT), tras haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima.

"Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido", dijo el alcalde de la policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente.

"Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos", indicó Andrade tras no precisar la identidad de los fallecidos.

Tampoco dio detalles de los motivos del hecho y dijo que la Aeronáutica Civil investigará el siniestro.

Emergencia en vuelo

La municipalidad de Vista Alegre en Nasca, lugar donde cayó la avioneta, confirmó la cifra de víctimas y expresó su más profunda condolencia por el accidente de la aeronave de la empresa AeroDiana.

"De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, la aeronave sufrió una emergencia durante el vuelo", señaló el municipio en un comunicado.

La empresa AeroDiana informó a la AFP que en "las próximas horas" publicarán un comunicado para brindar mayor información.

"Ha explotado la avioneta al caer aquí en Pueblo Viejo", dijo un poblador de la zona.