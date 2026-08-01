Confirman fallecimiento de reconocido actor de "Los Sopranos" a los 80 años

01 ag. 2026 - 18:20 hrs.

El actor estadounidense Vincent Pastore, conocido mundialmente por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la exitosa serie de HBO "Los Sopranos", falleció a los 80 años.

El intérprete fue encontrado sin vida durante este sábado en su residencia ubicada en el Bronx, Nueva York, luego de que un vecino alertara que no había tenido noticias de él durante los últimos tres días.

Según informaron autoridades, las causas de su muerte se mantienen bajo investigación.

Pastore nació en el Bronx y estudió Arte Dramático en la Universidad Pace, donde obtuvo su título profesional.

Durante la década de 1990 comenzó a ganar reconocimiento con participaciones en producciones como "Goodfellas", "Carlito’s Way" y "Men of Respect".

Posteriormente, destacó en "The Jerky Boys: The Movie" (1995) y en la película para televisión "Gotti" (1996), donde compartió pantalla con actores como Tony Sirico, Frank Vincent y Dominic Chianese, quienes años más tarde también serían parte del elenco de "The Sopranos".

Su mayor reconocimiento llegó con su papel de Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la serie de HBO, uno de los personajes más recordados dentro de la producción.

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