Los tres feriados irrenunciables que quedan este año

01 ag. 2026 - 19:00 hrs.

A medida que se acerca el fin de año, se van agotando los días feriados de este 2026, por lo que restan solamente ocho de los 16 festivos del año.

A la fecha, el feriado más cercano es el que se celebrará el próximo sábado 15 de agosto, cuando se conmemore la Asunción de la Virgen.

De estos ocho feriados que quedan en los siguientes cinco meses, habrá tres que son irrenunciables, es decir, en los que los empleados del comercio no trabajarán, excepto quienes trabajen en estos lugares:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimientos de venta de combustibles (conocidos como "bencineras" o "bombas de bencina")

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia en bencineras, que son las que preparan y venden alimentos para consumir en el mismo local.

Así las cosas, los tres feriados irrenunciables que quedan este 2026 son el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, cuando se festejan la Independencia Nacional y las Glorias del Ejército, respectivamente, además del viernes 25 de diciembre, día de Navidad.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

De este modo, los 8 feriados que quedan en el 2026 son los siguientes:

Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional ( irrenunciable ).

). Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable ).

). Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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