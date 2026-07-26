Se acercan las Fiestas Patrias: ¿Qué días cae y cuáles serán feriados?

26 jul. 2026 - 19:00 hrs.

En el 2025, la celebración de las Fiestas Patrias en Chile significó un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ya que el día 18 cayó un jueves, y extendió así los festejos hasta el domingo 21 de septiembre del año pasado.

Pero este 2026 la situación será diferente, debido a que se reducen los días para conmemorar los 216 años del inicio del proceso de independencia de Chile.

¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026 y cuáles serán feriados?

Este año solo habrá dos festivos de Fiestas Patrias: el 18 y 19 de septiembre. Hasta ahora, las autoridades políticas no han solicitado agregar otro día libre, como se ha hecho en años anteriores con el 17 o 20 de septiembre.

En esta ocasión, el 18 coincidirá con un viernes y el 19 con el sábado. Ambos serán feriados irrenunciables.

Esto quiere decir que los trabajadores del comercio no trabajarán, a excepción de quienes presten servicios en estos lugares:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimientos de venta de combustibles (conocidos como "bencineras" o "bombas de bencina")

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles, es decir, las tiendas dentro de las bencineras que preparan y venden alimentos para consumir en el mismo local.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

Así, solo restan 8 feriados en lo que queda de 2026, que son los siguientes:

Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional ( irrenunciable ).

). Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable ).

). Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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