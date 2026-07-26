Se acercan las Fiestas Patrias: ¿Qué días cae y cuáles serán feriados?
En el 2025, la celebración de las Fiestas Patrias en Chile significó un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ya que el día 18 cayó un jueves, y extendió así los festejos hasta el domingo 21 de septiembre del año pasado.
Pero este 2026 la situación será diferente, debido a que se reducen los días para conmemorar los 216 años del inicio del proceso de independencia de Chile.
¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026 y cuáles serán feriados?
Este año solo habrá dos festivos de Fiestas Patrias: el 18 y 19 de septiembre. Hasta ahora, las autoridades políticas no han solicitado agregar otro día libre, como se ha hecho en años anteriores con el 17 o 20 de septiembre.Ir a la siguiente nota
En esta ocasión, el 18 coincidirá con un viernes y el 19 con el sábado. Ambos serán feriados irrenunciables.
Esto quiere decir que los trabajadores del comercio no trabajarán, a excepción de quienes presten servicios en estos lugares:
- Clubes
- Restaurantes
- Establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.
- Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos
- Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados
- Establecimientos de venta de combustibles (conocidos como "bencineras" o "bombas de bencina")
- Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.
- Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles, es decir, las tiendas dentro de las bencineras que preparan y venden alimentos para consumir en el mismo local.
¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?
Así, solo restan 8 feriados en lo que queda de 2026, que son los siguientes:
- Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.
- Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional (irrenunciable).
- Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).
- Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.
- Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
- Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).
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