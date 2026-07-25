Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes tienen prioridad para recibir el beneficio en el segundo semestre?

25 jul. 2026 - 10:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio otorgado por el Ministerio de Energía donde se genera un descuento semestral en las cuentas de la luz. Los resultados de las postulaciones se anunciarán el próximo 12 de agosto.

Aunque uno de los principales requisitos para acceder al aporte es pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), existen algunos hogares que tendrán prioridad al momento de la asignación del beneficio.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir el Subsidio Eléctrico?

El Ministerio de Energía informó que tendrán preferencia los hogares que ya recibieron el beneficio en la cuarta convocatoria, es decir, durante el primer semestre de 2026, siempre que sus condiciones no hayan cambiado.

En esos casos, la información del hogar se encuentra precargada en la plataforma y solo debe actualizarse si hubo un cambio de domicilio o algún error en los datos.

Además, también serán priorizados los siguientes grupos:

Hogares con una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes (vigente a marzo de 2026), sin importar su tramo en el Registro Social de Hogares.

También los hogares pertenecientes al tramo 0% al 40% del Registro Social de Hogares donde vivan:

Personas que requieren cuidados por discapacidad o dependencia funcional,

por discapacidad o dependencia funcional, Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años .

. Personas cuidadoras

Adultos mayores.

¿Cuáles eran los requisitos para postular?

Para solicitar el Subsidio Eléctrico era necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Ser cliente residencial —propietario o arrendatario— de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución de electricidad.

Estar al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares. Este requisito no aplica para hogares con una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes.

¿De cuánto es el descuento en las cuentas de la luz?

El monto del Subsidio Eléctrico depende de la cantidad de integrantes del hogar:

1 integrante: $17.346.

$17.346. 2 a 3 integrantes: $22.548.

$22.548. 4 o más integrantes: $31.224.

En caso de resultar beneficiado, el descuento correspondiente al período entre julio y diciembre de 2026 será aplicado en seis cuotas, las que comenzarán a verse reflejadas en las cuentas de electricidad a partir de septiembre de este año.

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