Subsidio de mejoramiento de vivienda: ¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

22 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Conseguir la casa propia es un logro enorme, pero mantenerla al día y en buen estado o agrandarla cuando el hogar crece no es barato. Para darle una mano a las familias que necesitan reparar el techo, arreglar instalaciones viejas o levantar una pieza extra, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cuenta con el Subsidio de Mejoramiento de Vivienda y Barrios (DS27).

Este aporte estatal entrega montos que van desde las 55 UF para arreglos básicos —como pintura o mantención— hasta 504 UF cuando se trata de ampliar la superficie de la vivienda. Lo mejor es que no es solo para casas individuales, sino que también permite postular junto a un grupo de vecinos para renovar pasajes o bloques.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Para optar a este fondo, la casa o departamento debe estar ubicada en una zona urbana de más de 5 mil habitantes y cumplir con al menos una de estas condiciones:

Haber sido construida o comprada con algún subsidio del Minvu o levantada por el antiguo Serviu.

o levantada por el antiguo Serviu. Ser una vivienda social cuyo avalúo fiscal no supere las 950 UF.

¿Qué necesitas para postular?

Más allá de la propiedad, como postulante debes cumplir con un perfil específico antes de ingresar los papeles:

Ser mayor de 18 años con cédula al día (si eres extranjero, debes contar con permanencia definitiva).

(si eres extranjero, debes contar con permanencia definitiva). Ficha del Registro Social de Hogares (RSH): Si vas a postular de manera individual, debes estar dentro del 60% más vulnerable. Si postulas en grupo con tus vecinos, al menos el 60% de la nómina debe cumplir ese tramo, mientras que el resto puede tener un porcentaje mayor.

Tener la libreta de ahorro al día: El dinero debe estar depositado el último día del mes anterior a la postulación. Los montos mínimos son los siguientes:

3 UF para mejoramientos básicos.

5 UF para ampliaciones.

7 UF para adecuación de viviendas.

¿Cómo se hace el trámite?

Aquí viene el detalle clave: este subsidio no se pide en las oficinas del Minvu ni en el Serviu.

El proceso exige el apoyo de una entidad patrocinante. ¿Qué es esto en simple? Es una empresa, consultora o corporación privada (o municipio) acreditada por el Minvu que se encarga de diseñar el proyecto de arquitectura, conseguir al constructor y armar la carpeta técnica.

Eliges la entidad: Buscas una entidad registrada en el sitio del Minvu (www.minvu.cl) o en tu municipalidad. Diagnóstico en terreno: Profesional de la entidad visita tu casa, ve qué arreglos o ampliaciones se pueden hacer y firman un convenio. Ingreso del proyecto: Ellos arman el expediente, buscan a la empresa constructora y postulan tu proyecto al sistema del Minvu. Evaluación y obras: El Serviu revisa la propuesta. Si es aprobada y seleccionada, se asignan los fondos. Desde ese momento, hay un plazo de 18 meses para ejecutar los trabajos en tu hogar.

Para más información, revisa la ficha oficial en la Ventanilla Única Social o puedes llamar al 600 901 1111 (Minvu Aló).