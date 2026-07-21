Entregará bono de $120 mil: Caja de compensación anuncia beneficios para afectados por temporales

21 jul. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

Quienes resultaron afectados por los recientes temporales y están afiliados a Caja 18 podrán acceder a una serie de ayudas extraordinarias. La principal corresponde a un bono de $120 mil de libre disposición, destinado a enfrentar los gastos derivados de la emergencia, al que se suman cajas de mercadería, facilidades financieras y beneficios en salud.

La medida está dirigida a trabajadores y pensionados afiliados que residan en alguna de las diez regiones consideradas por la caja de compensación. Para acceder al bono y a las medidas de apoyo financiero será indispensable contar con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) actualizada, instrumento que permite acreditar los daños sufridos tras el sistema frontal.

Las ayudas abarcan a afiliados de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Requisitos para solicitar el bono de $120 mil

El bono por contingencia consiste en un aporte de $120.000 que podrá destinarse libremente a cubrir necesidades derivadas de la emergencia.

Para solicitarlo, el afiliado deberá figurar como jefe de hogar en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). En caso de no contar con ella, también será posible acreditar la situación mediante un parte de Carabineros de Chile, un certificado emitido por un asistente social o una declaración jurada simple.

La solicitud deberá realizarse en las sucursales de Caja 18 ubicadas en las regiones afectadas. El beneficio podrá solicitarse hasta el 31 de agosto o hasta que se agoten los recursos disponibles.

Qué otras ayudas entregará Caja 18

Además del bono, la entidad informó que pondrá a disposición cajas de mercadería sin costo para quienes acrediten su estado de necesidad mediante la FIBE o alguno de los documentos alternativos establecidos.

A ello se suma un plan de apoyo financiero que estará disponible únicamente para afiliados que residan en regiones o provincias declaradas zona de catástrofe. En esos casos será necesario contar con la FIBE actualizada y registrar domicilio en el territorio afectado.

Entre las medidas anunciadas se encuentra un crédito social con un 30% de descuento en la tasa de interés y hasta seis meses de gracia, además de la posibilidad de reprogramar hasta seis cuotas de créditos vigentes sin costo.

Beneficios en salud y descuentos en farmacias

Las ayudas también contemplan un beneficio de Copago Cero para atenciones pediátricas, consultas broncopulmonares para adultos y niños, atención psicológica y servicios de telemedicina en psicología, psiquiatría y medicina general realizados con prestadores en convenio.

Para recibir el reembolso será necesario presentar el bono de atención en cualquier sucursal de Caja 18 ubicada en alguna de las regiones beneficiadas.

Junto con ello, los afiliados podrán acceder a descuentos en Farmacias Ahumada, entre ellos 45% en medicamentos genéricos sin tope, 50% en productos de higiene, belleza, cuidado personal, artículos para bebé, insumos y medicamentos sin receta, además de un vademécum con 60% de descuento en 120 medicamentos para pensionados.

La lista de beneficios se completa con un 35% de descuento en servicios de enfermería y recetario magistral, 20% en suplementos GNC y 10% en medicamentos de laboratorios nacionales e internacionales que no sean genéricos.

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