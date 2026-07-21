La historia de "Chimuelo", el cordero de Vicuña que sobrevivió al sistema frontal

21 jul. 2026 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que afectaron al norte chico dejaron imágenes preocupantes, como por ejemplo, quebradas reactivadas y daños materiales en diversos puntos del Valle del Elqui.

Sin embargo, en medio de la emergencia, las historias de resiliencia y afecto animal lograron sacar más de una sonrisa. En la comuna de Vicuña, el verdadero gran protagonista de la jornada fue "Chimuelo", un noble cordero que resistió firme a la intemperie durante lo peor del temporal.

Un integrante más del hogar

A pesar de las inclemencias del tiempo y de la pérdida de su corral habitual —lo que obligó a sus dueños a improvisarle un refugio de emergencia—, el animal se mantuvo sereno, atento a cada movimiento y aguardando paciente algún pedazo de alfalfa o una zanahoria.

Su historia con la familia comenzó tiempo atrás, cuando llegó como un pequeño regalo traído por un sobrino de Álex, el dueño del lugar. Con el paso del tiempo, se ganó un lugar irremplazable en el corazón del hogar.

Entre bromas y muestras de cariño, sus cuidadores recalcan que es un animal "regalón" y juguetón —famoso por dar uno que otro empujón amistoso—, dejando una cosa clara: Chimuelo es parte fundamental de la familia.

"Se me regaló de chiquitito y se quedó acá con nosotros. Ahora es parte de la familia, el regalón del hogar", relató su dueño durante la cobertura de Meganoticias en el temporal.

Esperanza tras el temporal

La presencia de Chimuelo bajo las primeras luces del sol tras las lluvias se convirtió en un símbolo de esperanza para el Valle del Elqui.

Aunque la zona venía enfrentando una severa sequía desde hace años y el agua era muy esperada por la agricultura, la violencia de las precipitaciones generó complejos momentos para la comunidad local.

Tras el cese de las lluvias más intensas y con el pronóstico de una tregua para los próximos días, el panorama comienza a estabilizarse.

Para dar un cierre aún más esperanzador a esta historia, se dio a conocer que la fundación Desafío Levantemos Chile, en conjunto con el sector privado, se comprometió a ayudar a la familia de Álex a reconstruir su emprendimiento turístico —un camping con piscinas y cabañas afectado por el frente—, lo que permitirá que tanto sus habitantes como el querido Chimuelo puedan salir adelante y mirar el futuro con renovada energía.

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