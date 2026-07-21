Chilenos revelan cuánto ganan trabajando en Islandia y cuánto dinero logran ahorrar

21 jul. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Trabajar en otro país es un objetivo para muchos jóvenes que buscan nuevas oportunidades laborales y la posibilidad de ahorrar mientras viven una experiencia en el extranjero. Precisamente eso fue lo que quisieron mostrar Carli y Juampi, una pareja de viajeros e influencers chilenos que actualmente reside en Islandia y que decidió transparentar cuánto gana, cuánto gasta y cuánto dinero asegura que puede guardar cada mes.

Ambos comparten en redes sociales su experiencia viviendo fuera de Chile, donde han documentado distintos viajes y la realización de visas Working Holiday en varios países. En esta oportunidad, centraron su contenido en responder una de las preguntas que más reciben de sus seguidores: cuánto se puede ganar trabajando en Islandia.

"La relación sueldo/vida es muchísimo mejor"

En uno de los videos publicados por Juampi, el creador de contenido aparece durante su jornada laboral mientras sobre las imágenes se lee: "Nadie se quiere ir de Chile hasta que ven que este es tu sueldo en otro país sin experiencia y sin estudio".

En el registro muestra un pago de $437.827 coronas islandesas, monto que equivale a más de $3.200.000 de pesos chilenos.

"Y sí, la vida es más cara, pero la relación sueldo/vida es muchísimo mejor", escribió en la descripción del video.

Además, entregó detalles sobre quiénes pueden acceder a este permiso. "Para los que nos preguntan cómo lo hacemos, es con una visa (un permiso) que se llama Working Holiday. Como chilenos tenemos el privilegio de poder viajar, vivir y trabajar en más de 15 países diferentes. Debes tener entre 18 y 35 años, no se puede viajar con hijos y debes contar con ahorros para tu viaje y vida hasta que encuentres trabajo", explicó.

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Cuánto gana Carli trabajando en una tienda de souvenirs

Semanas antes, Carli también publicó un video en el que mostró documentos para respaldar cuánto recibe mensualmente por su trabajo en una tienda de souvenirs.

Según indicó, su remuneración alcanza las 423.827 coronas islandesas, cifra equivalente a más de $3.100.000 chilenos.

A partir de ese ingreso, comenzó a desglosar sus principales gastos mensuales. "Aquí vamos a empezar a descontar. El gasto más grande es la vivienda. Nosotros vivimos en un departamento por el que cada uno paga $650 mil pesos chilenos", comentó.

"Ítem comida. Este es uno de los países más caros del mundo, así que se gasta harto. Son aproximadamente $300 mil pesos", señaló.

A ello suma el transporte hasta su lugar de trabajo. "Está el ítem transporte, para el que tomo scooter porque mi trabajo no queda tan lejos de casa y pago $32 mil pesos".

Finalmente, indicó que su plan de telefonía móvil tiene un costo de $27 mil mensuales.

El monto que asegura ahorrar cada mes

Tras restar todos esos gastos, Carli calculó que su desembolso mensual alcanza aproximadamente $1.009.000, por lo que asegura que logra ahorrar una parte importante de su sueldo.

La influencer precisó que ese cálculo considera únicamente los gastos que actualmente realiza y que no incluye otros consumos personales.

"No estoy ni en un gimnasio, tampoco he salido a comer afuera, ni tampoco fumo ni tomo alcohol, así que la verdad eso es lo que he gastado", concluyó.

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