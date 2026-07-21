Alejandra Díaz se casó con estadounidense que conoció por una app de citas: Él dejó su vida en EEUU para radicarse en Chile

21 jul. 2026 - 18:10 hrs.

La exmodelo Alejandra Díaz, reveló que hace algunas semanas se casó con el estadounidense Michael Sawyer, a quien conoció por Internet. Hoy, ambos viven en Chile, luego de que él dejara su vida en Norteamérica para vivir con ella.

Según reveló la pareja, la ceremonia se realizó en el estado de Virginia y fue una celebración íntima junto a sus familiares más cercanos. Actualmente, esperan que la documentación del matrimonio llegue apostillada para poder inscribirlo en Chile.

Así fue la historia de amor entre Alejandra Díaz y Michael Sawyer

El matrimonio contó a Las Últimas Noticias que la relación comenzó luego de que Alejandra conociera a Michael mediante una aplicación de citas internacionales. Meses después, él tomó la decisión de venir a Chile para comenzar una nueva vida junto a Díaz.

Hace un par de semanas decidieron casarse en territorio estadounidense. La íntima ceremonia se realizó en la propiedad de Sawyer, ubicada en el pequeño pueblo de Emporia, en Virginia, y reunió a cerca de 15 personas. Entre los invitados estuvieron los padres del estadounidense y sus dos hijos, de 5 y 7 años.

"Fue todo muy lindo, aunque nada lujoso", comentó Díaz al diario, agregando que optó por un vestido verde y que la celebración fue sencilla y relajada.

La propuesta de matrimonio y sus planes en Chile

Michael Sawyer contó al citado medio que la propuesta de matrimonio fue espontánea y poco tradicional: "No me puse de rodillas ni nada por el estilo. En cuanto la vi, me di cuenta de que quería pasar mis días con ella, así que me preparé y, al final de una cena, le pregunté si quería ser mi esposa", relató.

Actualmente, Sawyer vive en Chile, donde dejó atrás su empresa de construcción en Estados Unidos. Junto a Alejandra Díaz, además, fundó una agencia dedicada a apoyar a creadoras de contenido en la gestión y difusión internacional de sus cuentas de OnlyFans.

También, ellos realizan contenido para adultos, aunque solo videos entre ellos. "Antes me habían propuesto colaborar con alguien más, pero nunca se me pasó por la cabeza hasta que apareció Mike", dijo Alejandra.

Aunque ya están casados, la pareja aseguró que todavía no tiene una fecha definida para celebrar una fiesta de matrimonio en Santiago. Sin embargo, no descartan realizarla más adelante, ya que, según coincidieron, no tienen apuro por organizar ese evento.

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