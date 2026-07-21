¿Ya olvidó a Ludmila? Álvaro Ballero confesó por cuál compañera de Volverías con tu ex? 2 sintió atracción

21 jul. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

El ambiente en Volverías con tu ex? 2 continúa sumando tensiones. Tras la emisión del más reciente capítulo, Álvaro Ballero irrumpió en sus redes sociales para comentar el acercamiento entre su exesposa, la patinadora rusa Ludmila Ksenofontova, y Carlos "Kaoto" Águila durante una de las actividades del encierro.

Sin embargo, no solo reaccionó al comportamiento de su expareja, sino que aprovechó para revelar sus sentimientos hacia una de las participantes del programa.

La reacción de Ballero y la confesión sobre "Guarén"

El detonante de los comentarios fue una dinámica donde los participantes estuvieron divididos. En dicho evento, Ludmila protagonizó un sensual baile junto a Kaoto, quien la sostuvo en brazos en una maniobra que generó inmediatas repercusiones. De forma paralela, en la otra fiesta, Álvaro participó en el juego de la botella junto a Valentina "Guarén" Torres, donde bailó en lugar de darle un “piquito”.

Tras ver lo sucedido en pantalla, Ballero utilizó sus historias de Instagram para expresar su arrepentimiento por haber sido cuidadoso durante la dinámica y admitió el interés que sintió por la participante.

"Si hubiera sabido cómo se portaron al lado, la besaba sí o sí... Guarén fue la única que me 'movió el piso'", confesó el participante en sus redes sociales.

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Un tenso enfrentamiento

El cruce traerá inmediatas consecuencias en la convivencia del encierro. Según se pudo ver en el avance del próximo episodio, Álvaro encarará directamente a Ludmila una vez que se entere del nivel de complicidad que tuvo con Kaoto.

El reclamo de Ballero apuntará al tono de la actividad, recriminándole a su expareja que la interacción cruzó los límites. “Lo que te hizo Carlos me parece superinapropiado y que tú lo hayas permitido. Esa hu… es muy sexual, muy sexual”, le recrimina en el adelanto.

Además, el participante se mostrará molesto por la actitud con la que ambos reingresaron al lugar. “Que te vengas de la mano con él como broma... no entiendo cuál es la broma”, le cuestionará a la patinadora, asegurando finalmente que su expareja está “pasando límites que no querían pasar” dentro del reality.

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