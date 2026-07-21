TECHO-Chile y BancoEstado lanzan campaña de invierno para ir en ayuda de familias afectadas tras sistema frontal

21 jul. 2026 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias y eventos meteorológicos registrados en diversas regiones del país han golpeado con fuerza a las comunidades más vulnerables. Frente a este escenario, TECHO-Chile, en conjunto con BancoEstado, presentó la campaña de invierno "Contigo donde más se necesite", una iniciativa de recaudación que busca entregar asistencia directa a los hogares afectados por los anegamientos y daños estructurales.

Actualmente, voluntarios y equipos técnicos de la fundación se encuentran en terreno realizando un monitoreo diario para levantar información sobre el impacto del sistema frontal en los distintos campamentos del territorio nacional.

Un diagnóstico en terreno

Según explicaron desde la dirección de la ONG, la respuesta en terreno se coordina directamente con las comunidades para priorizar los insumos más urgentes.

"Las familias que viven en campamentos enfrentan cada invierno con una preocupación mucho mayor. Sus viviendas están más expuestas al ingreso de agua, el barro y los daños estructurales, por lo que una emergencia climática puede significar perder lo poco que tienen", advirtió la directora social de TECHO-Chile, Isidora García.

Asimismo, la representante enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana para sostener el monitoreo y la ayuda: "Hoy nuestros equipos están en contacto diario con las comunidades (...). Ese despliegue requiere del apoyo de toda la ciudadanía para llegar donde más se necesita", concluyó.

¿Cómo aportar y realizar una donación?

Quienes deseen colaborar con la campaña "Contigo donde más se necesite" pueden hacerlo en línea a través de los canales oficiales de TECHO-Chile: