A un paso de convertirse en ley: Cámara aprueba Megarreforma y envía un único punto a comisión mixta

21 jul. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados aprobó este martes casi en su totalidad las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como la "Megarreforma", por lo que la iniciativa quedó a un paso de convertirse en ley.

La Sala respaldó la mayoría de las enmiendas, aunque una de ellas deberá ser revisada por una comisión mixta, instancia que retrasará el despacho definitivo del proyecto. Se trata de la norma relacionada con la compensación que recibirán los municipios por la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.

La comisión mixta estará integrada por los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (REP), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (FA) y Raúl Leiva (PS).

Sala Cuna queda fuera de la megarreforma

Durante la jornada, la Cámara también rechazó la incorporación de la Sala Cuna al proyecto de Reconstrucción Nacional. La indicación obtuvo 75 votos a favor y 70 en contra, pero no alcanzó el mínimo de 78 respaldos necesarios, debido a que se trataba de una norma de rango orgánico constitucional.

Entre las enmiendas aprobadas que han generado cuestionamientos se encuentran la invariabilidad tributaria y la exención del pago de contribuciones.

Oposición recurrirá al Tribunal Constitucional

La aprobación del proyecto se produjo en medio de cuestionamientos de sectores de la oposición, especialmente debido a la ausencia de algunos parlamentarios durante la votación.

Previamente, algunos diputados habían solicitado aplazar la sesión debido a la emergencia provocada por el sistema frontal y al despliegue de parlamentarios en sus respectivos distritos. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado.

"En la vida uno tiene que irse adecuando a las circunstancias. Y así como el gobierno tiene hoy día una emergencia dura, crítica, por las condiciones de clima, tampoco puede abandonar las otras funciones que le corresponden", sostuvo el secretario de Estado este lunes.

En paralelo, la oposición anunció que presentará tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), de los cuales dos ya fueron ingresados.

Posibles vetos se resolverían en agosto

Además, los eventuales vetos que pudiera presentar el Gobierno serían analizados una vez finalizada la semana distrital, por lo que su resolución quedaría para agosto.

La única materia que continuará en discusión en la comisión mixta será la compensación a las municipalidades por la exención de contribuciones para los adultos mayores de 65 años. Una vez que esta instancia alcance un acuerdo, el proyecto podrá continuar con su tramitación final.