Hombre muere antes de ser rescatado en Quebrada Honda: Le cayó parte de un techo cuando quedó aislado con su padre de 84 años

21 jul. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana, un equipo de Meganoticias se trasladó hasta el sector de Quebrada Honda, en el límite entre las regiones de Coquimbo y Atacama, lugar donde la Unidad Aeropolicial de Carabineros realizó el rescate de una familia que se encontraba aislada debido a los estragos que generó el sistema frontal.

Hombre muere antes de ser rescatado

Según explicó el periodista Juan Carlos Araya, las personas rescatadas por Carabineros en este sector rural eran un hombre de 84 años y sus dos hijos, pero lamentablemente, uno de ellos ya se encontraba fallecido.

De acuerdo a las primeras informaciones, la persona fallecida habría quedado herida tras caerle parte del techo de un galpón que la familia tenía en el terreno que estaba totalmente aislado debido a la activación de las quebradas.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó hasta el aeródromo de La Serena para investigar la muerte de este hombre, un hecho que dejó en estado de shock al adulto mayor de 84 años.

Según el reportero de Mega, el octogenario quedó aún más afectado emocionalmente porque "su hijo no murió de inmediato, estuvo algunos días en pésimas condiciones de salud a raíz del impacto que sufrió".

Hasta el momento, este hombre no formaría parte del catastro de personas fallecidas del Gobierno, ya que su muerte solo se pudo constatar cuando Carabineros llegó a rescatar a su familia.

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De acuerdo a la policía uniformada, el rescate se dificultó a raíz de las difíciles condiciones meteorológicas en la zona.

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