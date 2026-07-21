Se había resistido a evacuar: Habitante de La Puntilla terminó siendo rescatada tras desborde de río en Illapel

21 jul. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 42 años fue rescatada este martes tras quedar aislada por el desborde del río Illapel, en la región de Coquimbo, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro norte del país.

Mujer fue rescatada en buenas condiciones de salud

De acuerdo con la información entregada en el lugar, la mujer se había negado a evacuar su vivienda en el sector de La Puntilla, comuna de Illapel, pese a que las autoridades habían ordenado la salida preventiva de todos sus habitantes.

Con el paso de las horas, personal municipal y equipos de emergencia lograron convencerla de abandonar el inmueble. Fue la última habitante de la localidad en ser evacuada.

Para concretar el operativo, un equipo especializado de Bomberos ingresó hasta el lugar con apoyo de un dron, lo que permitió coordinar el rescate en una zona de difícil acceso.

La cámara de Meganoticias registró el momento en que la mujer fue asistida por los rescatistas para salir de su vivienda, cruzar el río y reencontrarse con su familia, que ya había sido evacuada.

Tras el procedimiento, se informó que la mujer se encuentra en buenas condiciones de salud, poniendo fin a un operativo que movilizó a los equipos de emergencia en medio de la contingencia.

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