Cae agua nieve en Alto del Carmen: Anuncian que seguirá bajando la temperatura en la zona

21 jul. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una inusual postal quedó expuesta este martes 22 de julio en Alto del Carmen, Atacama, debido a la caída de agua nieve en medio del sistema frontal que afecta con intensidad al norte chico del país.

La situación fue detallada por el periodista de Meganoticias, Gonzalo Ramírez, quien lleva días en esa zona tomándole el pulso al temporal.

A través del matinal "Mucho Gusto", destacó que fue a eso de las 05:00 de la madrugada cuando comenzó a llover con bastante frío y a eso de las 11:30 horas empezó a caer agua nieve, lo que sorprendió a los vecinos.

La explicación de Jaime Leyton

Si bien en un inicio se pensó que era nieve, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que se trataba de agua nieve debido a la verticalidad y la velocidad en que caía al suelo.

"El hecho de que tengamos agua nieve en el nivel de superficie, significa que hacia arriba la isoterma 0 está bien baja y se va a acumular más nieve. Estamos llegando al termino del evento", sostuvo.

El experto recalcó que este fenómeno "es algo positivo. No sigue aumentando el riesgo de corte de caminos, a diferencia de lo que veíamos más al sur".

Eso sí, agregó que "la mala noticia para quienes están con complicaciones en su casa, es que baja la temperatura. Durante el periodo nocturno, las partes sombrías podrían congelarse de esa altura hacia arriba".

Todo sobre Sistema frontal