Rematan más de 200 mil prendas de Corona desde $650: Cuándo es, cómo participar y qué productos habrá

21 jul. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un año después de que Corona cerrara definitivamente sus puertas, parte del stock que quedó tras el fin de la histórica cadena volverá a salir al mercado. Esta semana se realizará un remate que reunirá más de 220 mil prendas de vestir para hombre, mujer y niños, en una instancia abierta a quienes coordinen previamente su participación.

La actividad fue organizada por Remates Del Río y contempla la venta de miles de productos que pertenecieron a la multitienda. Esta cesó sus operaciones tras declararse en quiebra y cerrar sus más de 50 locales en todo el país.

Cuándo y dónde será el remate de productos Corona

El remate está programado para el jueves 23 de julio, a las 11:00 horas, y se desarrollará en Los Productores 4462, comuna de Huechuraba.

De acuerdo con la información entregada por la empresa organizadora, estarán disponibles cerca de 200 mil prendas en cajas, además de 20 mil jeans, con valores mínimos que comenzarán en $650 más IVA.

La venta incluirá artículos de distintas categorías, por lo que quienes asistan podrán encontrar una amplia variedad de ropa que permanecía en el inventario de la desaparecida cadena.

¿Cómo participar en el remate?

Las personas interesadas deberán coordinar previamente su participación llamando al número +56 9 8642 7050. Una vez realizada esa gestión, podrán acceder al remate y optar a las prendas disponibles durante la jornada.

Entre los productos que serán ofrecidos hay ropa para distintos públicos. En la categoría infantil figuran jardineras con poleras y pijamas, mientras que en la línea femenina habrá pantalones, faldas, cardigans, petos y calzas.

En el caso de la ropa masculina, el remate contempla polerones, poleras y jeans, que forman parte del lote que quedó disponible tras el cierre definitivo de Corona.

Todo sobre Remates