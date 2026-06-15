Parcelas desde $1,5 millones: Remate online ofrece decenas de terrenos a lo largo de Chile

15 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La plataforma de subastas online Macal, especializada en bienes raíces y vehículos, ofrecerá una nueva oportunidad de inversión para quienes buscan adquirir terrenos a bajo costo en distintas zonas del país.

Se trata de un remate de propiedades que se llevará a cabo de manera online en los próximos días y que contempla un total de 37 parcelas y terrenos distribuidos en diversas regiones de Chile: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

¿Cuándo es el remate?

El remate se realizará el próximo miércoles 24 de junio a través del sitio web de Macal.

Los valores de las propiedades comienzan desde los $1,5 millones, lo que convierte a esta subasta en una alternativa atractiva tanto para inversión como para proyectos de uso recreacional o futuro desarrollo.

Así puedes participar en el remate de parcelas

Para participar en la subasta, las personas interesadas deben registrarse en la plataforma de Macal (pincha aquí) con su correo electrónico. Quienes no tengan cuenta, deben crear una para poder participar.

En general, el proceso exige el pago de una garantía para poder ofertar, la que puede variar según la propiedad seleccionada y que se devuelve en caso de que no te quedes con la propieded.

Además, en la misma plataforma podrás revisar información detallada de cada terreno disponible, incluyendo ubicación, superficie y condiciones de venta, lo que permite a los usuarios evaluar las alternativas antes de realizar sus ofertas.

Algunas de las propiedades en remate

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