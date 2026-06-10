Tía Rica rematará dos departamentos desde los $60 millones: Cómo inscribirse

10 jun. 2026 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), más conocida como la Tía Rica, realizará este mes un nuevo remate de inmuebles decomisados, instancia en la que pondrá a la venta dos departamentos ubicados en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

La subasta se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio de 2026 desde las 15:30 horas en dependencias de DICREP, ubicadas en calle Matucana 33, comuna de Santiago.

Primera propiedad en remate: San Alfonso del Mar

Uno de los inmuebles que será subastado corresponde al departamento N°202 del edificio Timonel, ubicado dentro del proyecto San Alfonso del Mar, en la comuna de Algarrobo y parte desde los $94 millones.

Las ofertas deberán presentarse hasta las 13:00 horas del mismo día del remate mediante sobre cerrado en la Oficina de Partes de DICREP, ubicada en San Antonio 427, piso 5, Santiago.

Departamento en Estación Central

La segunda propiedad corresponde a un departamento ubicado en calle Carlos Pezoa Véliz N°0143, en la comuna de Estación Central.

En este caso, la postura mínima fue fijada en $60.177.483, transformándose en la alternativa más económica dentro de la subasta programada por la institución.

Al igual que el inmueble de Algarrobo, los interesados podrán presentar ofertas hasta las 13:00 horas del 25 de junio y visitar la propiedad durante las jornadas de exhibición establecidas para los días 22 y 23 de junio.

¿Qué se necesita para participar en el remate?

Para que una oferta sea considerada válida, los participantes deberán presentar un Vale Vista equivalente al 5% del valor mínimo del inmueble por el que desean postular.

El documento debe estar emitido a nombre de la Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) y entregarse en un segundo sobre junto a la documentación requerida.

Además, quienes resulten adjudicatarios deberán considerar que las propiedades se venden en el estado en que se encuentran, siendo de su responsabilidad asumir los gastos asociados a la compraventa, inscripción, contribuciones, gastos comunes pendientes y cualquier otra obligación que recaiga sobre el inmueble.

Cómo conocer más antecedentes de las propiedades

DICREP informó que ambas subastas corresponden a inmuebles decomisados y que los antecedentes legales, certificados de dominio vigente, avalúos fiscales, gravámenes y deudas asociadas se encuentran disponibles para revisión por parte de los interesados.

Las dos propiedades serán adjudicadas durante la jornada del jueves 25 de junio, una oportunidad para quienes buscan adquirir bienes raíces mediante un proceso de remate público organizado por el Estado.