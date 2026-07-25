Corte Suprema confirma cancelación de matrícula a estudiante con 42 anotaciones negativas en Biobío

25 jul. 2026 - 19:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema confirmó la cancelación de la matrícula de un estudiante de enseñanza básica de la región del Biobío, quien registraba 42 anotaciones negativas por distintos episodios de conducta ocurridos al interior del establecimiento.

Entre los antecedentes considerados figuran el porte de un arma blanca, una agresión a un compañero, además del uso de lenguaje obsceno e inapropiado y la realización de gestos de connotación sexual hacia docentes y compañeras.

Madre recurrió a la Corte Suprema

La madre del estudiante recurrió a la Corte Suprema argumentando que, pese a los antecedentes médicos del menor, este no fue incorporado al Programa de Integración Escolar (PIE), por lo que solicitó dejar sin efecto la medida adoptada por el colegio.

Sin embargo, el máximo tribunal rechazó el recurso y confirmó la decisión del establecimiento. Asimismo, la Superintendencia de Educación validó tanto el procedimiento sancionatorio aplicado por el colegio como las medidas de acompañamiento implementadas durante el proceso.

En conversación con Radio Biobío, el abogado del establecimiento educacional, Víctor Alarcón, afirmó que el fallo "da cuenta de que el establecimiento siempre se sujetó estrictamente al principio de legalidad del procedimiento que nos rige".

Agregó que la resolución "permite demostrar que los procedimientos sancionatorios deben tramitarse y concluirse y que, cuando se respeta la normativa, no hay ninguna entidad que pueda dejar sin efecto lo resuelto, siempre y cuando, como en el caso concreto, se respeten las reglas del procedimiento".