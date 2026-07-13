Becas TIC: ¿Cómo saber con el RUT si te corresponde el computador gratuito?

13 jul. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

El proceso de distribución de las Becas de acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) ya se encuentra en marcha a nivel nacional. Este beneficio estatal, coordinado por la Junaeb, entrega más de 96.000 computadores portátiles de la marca Acer destinados a estudiantes vulnerables de todo el país.

Además del notebook, el set tecnológico incluye licencias de Microsoft activadas, softwares con más de 65 recursos educativos y conectividad gratuita a internet mediante banda ancha móvil durante 10 meses.

¿Cómo revisar si eres beneficiario?

La Junaeb habilitó una plataforma digital para que los apoderados puedan verificar el estado del alumno de forma inmediata. El paso a paso es el siguiente:

Ingresa al módulo en línea de consulta de beneficiarios de Junaeb. Digita el RUT del estudiante (con guion y dígito verificador). Haz clic en el botón de consultar para que el sistema arroje el resultado.

Cabe destacar que las entregas comenzaron formalmente el pasado 2 de julio y se realizan de manera paulatina a través de citaciones masivas en cada comuna, por lo que las fechas específicas serán informadas directamente por cada establecimiento educacional.

Requisitos para recibir el equipo

La asignación del computador es automática, pero los criterios de selección se dividen según el tipo de colegio:

Establecimientos públicos:

Alumnos matriculados en 7° básico en abril que no hayan recibido el beneficio "Yo elijo mi PC" o "Me Conecto para Aprender" en años anteriores.

que no hayan recibido el beneficio "Yo elijo mi PC" o "Me Conecto para Aprender" en años anteriores. Estudiantes de Educación Especial con Necesidades Educativas Especiales (NEE) de séptimo básico .

de Educación Especial con Necesidades Educativas Especiales . En el caso de la educación de adultos (Tercer Nivel Básico), se exige una asistencia mínima continua del 60% entre los meses de abril y agosto.

Colegios particulares subvencionados: