PGU tendrá cambios en sus montos desde septiembre: Revisa cuánto recibirán sus beneficiarios

13 jul. 2026 - 07:00 hrs.

La implementación gradual de la Reforma de Pensiones seguirá avanzando durante este año con una nueva etapa de la Pensión Garantizada Universal (PGU), uno de los principales beneficios destinados a las personas mayores en Chile.

Los cambios no solo contemplan un aumento en el monto que reciben los beneficiarios, sino que también amplían el acceso a nuevos grupos de pensionados, de acuerdo con un calendario definido por la reforma.

Nuevos montos de la PGU desde septiembre

Según informa ChileAtiende, a partir de septiembre de 2026, las personas de 75 años o más que reciben la PGU podrán acceder al monto máximo del beneficio. Quienes ya sean beneficiarios y cumplan ese requisito de edad hasta el 30 de septiembre verán el aumento aplicado automáticamente desde ese mes.

Con este cambio, los montos máximos de la PGU quedarán de la siguiente manera:

Personas de 75 años o más: hasta $250.275 .

. Personas entre 65 y 74 años: hasta $231.732.

Si una persona cumple 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, tendrá derecho al aumento desde el mes de su cumpleaños.

¿Qué otros beneficios también aumentan?

La Reforma de Pensiones también contempla incrementos para otros aportes previsionales. Entre ellos se encuentran la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), el Subsidio de Discapacidad (SD) y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

Además, la normativa incorporó a pensionados por leyes de reparación y pensiones de gracia. En tanto, desde 2027 también podrán acceder al beneficio las personas que reciben pensiones de montepío otorgadas por DIPRECA o CAPREDENA, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Así continuará el aumento de la PGU

La implementación del incremento continuará en una tercera etapa. Desde septiembre de 2027, todas las personas de 65 años o más podrán acceder al monto máximo de la PGU. Asimismo, pensionados de gracia, exonerados políticos y beneficiarios de CAPREDENA o DIPRECA podrán solicitar el beneficio con tres meses de anticipación.

En el caso de las personas montepiadas de CAPREDENA o DIPRECA que no reciban otra pensión de un régimen previsional, podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor vigente de la PGU.

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