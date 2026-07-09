Pensión Garantizada Universal: ¿Qué jubilados reciben un monto variable del beneficio?

09 jul. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

El pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) no se realiza de forma idéntica a todos los adultos mayores de 65 años. El Instituto de Previsión Social (IPS) calcula este aporte mensual aplicando la modalidad de monto variable, una fórmula que se ajusta de acuerdo a los ahorros y la jubilación que perciba cada solicitante.

Mientras un grupo importante obtiene el beneficio completo, la legislación chilena estipula una entrega decreciente y proporcional para quienes superen cierto umbral de ingresos. Este mecanismo busca concentrar el apoyo estatal en los sectores que registran menores recursos previsionales.

Así opera el cálculo del monto variable según los ingresos

La entrega del monto variable se rige por límites claros fiscalizados. Para entender cómo se distribuye el dinero del subsidio, el sistema de asignación mensual se divide según los siguientes parámetros:

Pensión base menor o igual a $789.139: el beneficiario no entra en el rango variable y recibe el valor máximo de $231.732 .

. Pensión base entre $789.139 y $1.252.602: la persona accede directamente al monto variable , percibiendo un aporte proporcional que disminuye a medida que su jubilación es más alta.

, percibiendo un aporte proporcional que disminuye a medida que su jubilación es más alta. Pensión base de $1.252.602 o superior: no tiene derecho a la PGU.

Adicionalmente, las modificaciones de la Reforma de Pensiones contemplan una excepción para los adultos mayores de edad más avanzada. Los beneficiarios que tengan 82 años o más salen de este esquema general para optar a un tope máximo de $250.275.

Condiciones obligatorias para postular la PGU

Para que el IPS apruebe este beneficio, los postulantes deben cumplir cuatro requisitos clave:

Rango de edad: tener 65 años cumplidos , con la opción de iniciar la postulación a partir de los 64 años y 9 meses.

, con la opción de iniciar la postulación a partir de los 64 años y 9 meses. Focalización previsional: no ser parte del 10% más rico de la población de Chile, factor que mide el Puntaje de Focalización Previsional.

de la población de Chile, factor que mide el Puntaje de Focalización Previsional. Residencia comprobable: haber vivido en el país por un mínimo de 20 años (desde los 20 años de edad), con al menos cuatro de esos años dentro de los últimos cinco previos al trámite.

(desde los 20 años de edad), con al menos cuatro de esos años dentro de los últimos cinco previos al trámite. Límite de jubilación: registrar una pensión base en su AFP u otras entidades que sea inferior al techo de $1.252.602 mensuales.

Vías habilitadas para solicitar la PGU

Si un adulto mayor cumple con los requisitos anteriores, puede hacer su solicitud de manera gratuita a través de tres canales distintos:

Trámite en línea : ingresando a la plataforma web de ChileAtiende con el RUN y ClaveÚnica, o mediante el sistema de videoatención interactiva en su Sucursal Virtual.

: ingresando a la plataforma web de ChileAtiende con el RUN y ClaveÚnica, o mediante el sistema de videoatención interactiva en su Sucursal Virtual. Soporte telefónico : llamando de forma directa a la central de atención ciudadana de la entidad, marcando el número de red fija 101.

: llamando de forma directa a la central de atención ciudadana de la entidad, marcando el número de red fija 101. Canales presenciales: asistiendo con la cédula de identidad a las oficinas de ChileAtiende, municipalidades en convenio, o directo en la sucursal de la AFP o aseguradora correspondiente.

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