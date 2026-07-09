Hombre muere al ser apuñalado tras discusión en plena Alameda

09 jul. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre, cuya identidad todavía no ha sido confirmada, falleció tras ser atacado con un arma blanca en plena vía pública, en la intersección de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins con San Alberto Hurtado, es decir, en plena Alameda.

El homicidio, ocurrido alrededor de las 22:00 horas, está siendo investigado de forma exhaustiva por la Fiscalía de Flagrancia de la zona Centro Norte y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

La dinámica del ataque

De acuerdo con los antecedentes policiales y el análisis preliminar de las cámaras de seguridad del sector, el fatal desenlace se originó luego de un altercado verbal entre dos individuos en las cercanías de un supermercado.

La discusión fue subiendo de tono rápidamente y según los registros audiovisuales captados en el lugar, uno de los involucrados se retiró momentáneamente de la escena para buscar un arma blanca en un sector cercano. Acto seguido, regresó, persiguió a la víctima y la agredió en reiteradas ocasiones.

A pesar de recibir múltiples estocadas, los peritajes iniciales apuntan a que la muerte se debió principalmente a una grave lesión en la zona posterior del muslo derecho.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a un recinto asistencial. Sin embargo, habría perdido la vida antes de ingresar al hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Peritajes e identificación de la víctima

El fiscal a cargo del caso, Javier Mayer, acudió al lugar de los hechos para coordinar el trabajo de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los investigadores en este momento es la identificación de la persona fallecida. Al momento de ser revisado por personal policial, el cuerpo no portaba ninguna credencial, cédula de identidad ni documento que permitiera acreditar su nombre.

Respecto al agresor, la PDI confirmó que se mantiene prófugo de la justicia. No obstante, las autoridades señalaron que el video que registra toda la secuencia de la discusión, la persecución y el ataque será un material clave e indispensable para lograr la pronta identificación y captura del homicida.

Todo sobre Policial