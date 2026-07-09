"El GPS me hizo doblar acá": Camión con furgones vuelca en cercanías de centro comercial en Cerrillos

09 jul. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito tiene la conectividad suspendida este jueves en un concurrido sector de la comuna de Cerrillos. Un camión de gran tonelaje, que transportaba tres furgones tipo van en su rampla, sufrió un percance de maniobra que provocó el bloqueo absoluto del enlace sur oriente hacia Camino a Lonquén, a un costado un centro comercial.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando el conductor del vehículo de carga, al seguir las indicaciones de su GPS, ingresó a una curva de radio cerrado diseñada para el tránsito habitual, y quedó montado sobre la estructura de la solera.

Equipos de emergencia de la autopista Vespucio Sur y personal de Carabineros se encuentran trabajando en el lugar de la emergencia. Debido al peso de la carga y las dimensiones del camión, las labores de despeje requerirán grúas de alto tonelaje, por lo que se estima que el corte de tránsito se extenderá por un peroodo prolongado.

El relato del conductor

El chofer del camión, un ciudadano argentino identificado, resultó ileso y explicó a Meganoticias las razones que originaron este incidente vial.

"Yo siempre agarro Vespucio y la (Ruta) 78 para el Puerto de San Antonio. Me pasé de la bajada, y no conozco para acá, nunca vine. Puse baliza, puse GPS, y el GPS me hizo doblar acá", manifestó.

El conductor dijo que no quedó con lesiones y que "esto es largo, adelante es alto y va a bajada, y acá subió como rampa y quedó clavado. Nada más".

El punto donde se mantiene la interrupción es considerado clave para la conectividad del sector surponiente de la capital, ya que une la autopista Américo Vespucio con centros comerciales y estudiantiles, situado justo frente a una sede educacional.

Todo sobre Policial