Detienen a una mujer acusada de haber cosido los labios de una compañera en Japón

09 jul. 2026 - 07:42 hrs.

¿Qué pasó?

La policía japonesa arrestó cerca de Tokio a una mujer sospechosa de haber cosido con aguja e hilo los labios de su compañera de apartamento tras una discusión, informaron este jueves las autoridades.

La víctima, una mujer de 42 años, logró escapar de la vivienda situada en la ciudad de Koga y acudió a toda prisa a un comercio cercano, donde mostró un papel en el que había escrito "Ayuda", declaró a la Agencia France-Presse un responsable de la policía local.

La policía de la prefectura de Ibaraki, donde se encuentra Koga, detuvo a Masae Sakurai, de 49 años, bajo sospecha de agresión, indicó un portavoz policial.

Los detalles de la investigación

Según la investigación, Sakurai convivía con la víctima cuando ocurrieron los hechos, el 29 de junio, y presuntamente le cosió los labios "con una aguja e hilo". La mujer fue arrestada el lunes, precisó el portavoz.

La policía continúa investigando el caso, incluidas informaciones no confirmadas según las cuales una tercera persona también residía en la vivienda, señaló el responsable policial.

Masae "se enfadó tras una discusión y me cosió los labios", habría declarado la víctima a los agentes, según informó la cadena pública NHK.

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