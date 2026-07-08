Fiebre mundialista en el Registro Civil: Chilenos eligen nombres como "Messi", "Cristiano", "Mbappé" y "Haaland" para sus hijos

08 jul. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

No cabe duda de que la pasión futbolera habita en cada rincón de nuestro país, al punto de vibrar con el Mundial a pesar de que Chile no está participando. Ahora se dio a conocer que este fervor trasciende las canchas y se instala directamente en las actas de nacimiento.

Un nuevo reporte del Servicio de Registro Civil e Identificación reveló el profundo impacto del fútbol internacional en las familias chilenas al elegir el nombre de sus hijos. Según el estudio, los nombres de los máximos astros del balompié han sido adoptados por miles de padres para bautizar a sus retoños.

Lionel lidera y le sigue Ronaldo

El fenómeno es liderado por la influencia del astro argentino Lionel Messi. El nombre de pila Lionel registra 4.085 niños en territorio nacional. Incluso su apellido ha sido utilizado directamente como primer nombre: 45 chilenos han sido registrados con el nombre de pila Messi.

En la vereda de los referentes históricos y contemporáneos, el "efecto CR7" mantiene una vigencia implacable con 2.208 personas llamadas Ronaldo y 341 bajo el nombre de Cristiano.

Por otro lado, la selección inglesa también dicta pauta en las oficinas registrales: 1.923 ciudadanos llevan el nombre de Harry, mientras que 85 fueron inscritos directamente como Kane.

Imagen generada con Inteligencia Artificial usando fotos de las agencias AFP y Aton

La nueva generación del fútbol internacional

De acuerdo al Registro Civil, el recambio generacional del fútbol global se ha hecho notar. Nombres como el del francés Kylian han registrado un notable crecimiento, alcanzando los 972 inscritos, sumándose a dos niños que llevan por primer nombre Mbappé.

El fenómeno también viene desde el Real Madrid: Jude Bellingham. Hasta ahora existen 199 chilenos llamados Jude y dos registrados con el nombre de Bellingham.

Asimismo, el nombre Yamal ya cuenta con 177 inscripciones, mientras que Lamine hace su debut oficial en los registros del país con sus primeros dos inscritos.

Otros nombres destacados

La institución también dio a conocer a otras figuras que han marcado presencia con sus nombres en Chile:

Mohamed (165)

Josimar (134)

Erling (83)

Vinícius (18)

Salah (18)

Haaland (14)

Hakimi (6)

Achraf (1)

¿Qué tipo de nombres no se les pueden poner a los hijos en Chile?

El director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales Márquez, se refirió a la libertad de elección que tienen las familias y a los criterios que rigen los procesos de inscripción en el país.

En primer lugar, hizo referencia al "contexto cultural y deportivo del mundo en las elecciones de las familias chilenas", aludiendo a que en nuestro país "rige el principio de libertad para la determinación de los nombres por parte de los padres, y nuestros oficiales civiles están facultados para guiar este proceso".

Sin embargo, aclaró que la única limitante que establece la ley es que el nombre elegido "no sea extravagante, ridículo, impropio de personas o que pueda causar un menoscabo moral o material para el desarrollo futuro del niño o niña".

"Siempre hacemos un llamado a la responsabilidad, entendiendo que un nombre acompaña a una persona durante toda su vida, aunque la normativa actual sea respetuosa y flexible con las diversas identidades de la ciudadanía", agregó.

El Servicio de Registro Civil e Identificación recordó además que, en caso de que un oficial civil estime que un nombre propuesto vulnera los criterios legales de protección al menor, los antecedentes son derivados al Juzgado de Letras correspondiente para que determine de forma definitiva la procedencia de la inscripción.



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