Cédula de identidad: ¿Quiénes pueden obtenerla con una vigencia de hasta 20 años?

18 jun. 2026 - 09:00 hrs.

La cédula de identidad tiene una vigencia de 10 años desde que se obtiene por primera vez o se renueva, sin embargo, el Registro Civil contempla una excepción que permite que algunas personas puedan obtener una cédula válida por el doble de ese tiempo.

¿Quiénes pueden obtener una cédula con vigencia de 20 años?

El Registro Civil informó que la cédula de identidad tiene una vigencia de 20 años para:

Personas mayores de 80 años .

. Personas mayores de 60 años que tengan dependencia severa.

Eso sí, esta cédula podrá utilizarse como documento de identificación dentro del territorio nacional. En caso de querer ocuparla como documento de viaje, su vigencia será de 10 años desde la fecha de emisión.

Para el resto de las personas, la vigencia de la cédula de identidad es de 10 años, sin ningún tipo de excepción.

¿Cuánto cuesta sacar o renovar la cédula de identidad?

Actualmente, el valor de la cédula de identidad es de $3.820, tanto para la obtención del documento como para su renovación.

En la mayoría de los casos no se requieren documentos adicionales, ya que basta con que la persona interesada se presente en una oficina del Registro Civil e indique su nombre completo, RUT y fecha de nacimiento.

¿Cómo renovar la cédula por internet?

El Registro Civil también permite renovar la cédula de identidad de manera online, siempre que se cumplan ciertos requisitos:

Contar con ClaveÚnica .

. Que la cédula tenga una fecha de emisión de hasta ocho años.

No tener otra solicitud de cédula en curso.

Haber tenido más de 16 años en la última emisión del documento.

En estos casos, la nueva cédula utilizará la fotografía y los datos del documento anterior, deberá retirarse posteriormente en una oficina del Registro Civil y tendrá una vigencia de tres años.

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