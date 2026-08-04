Con actores en vivo y escenarios de películas icónicas: Así es Cinema, el nuevo restaurante temático que abrió en Santiago

04 ag. 2026 - 12:35 hrs.

Los restaurantes temáticos siguen ganando terreno en Santiago y ahora una nueva apuesta busca conquistar a los fanáticos del séptimo arte. Se trata de Cinema, un espacio inspirado en Hollywood que combina gastronomía, escenarios inmersivos y personajes de películas que interactúan con los visitantes.

El recinto fue desarrollado durante nueve meses y requirió una inversión cercana a los 1,3 millones de dólares. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia distinta a la de un restaurante tradicional, mezclando comida, ambientación y espectáculos en un mismo lugar.

¿Qué tiene el nuevo restaurante Cinema?

Desde la entrada, los visitantes encontrarán espacios inspirados en reconocidas películas y franquicias del cine. Entre ellas aparecen escenarios y personajes basados en:

Harry Potter

Shrek

Piratas del Caribe

¿Qué pasó ayer?

El Resplandor

El Exorcista

Annabelle

La Monja

Chucky

Además, el restaurante cuenta con actores caracterizados como distintos personajes, quienes recorren el local interactuando con los asistentes y posando para fotografías.

Otro de los atractivos es un pequeño museo con réplicas de objetos icónicos del cine de terror, elaboradas por especialistas en efectos especiales.

¿Qué se puede comer?

La carta fue pensada para distintos públicos e incluye alternativas para almuerzo, cena y opciones para compartir. Se ofrecen pastas, carnes, pescados, ensaladas, picoteos, 12 variedades de pizzas, cócteles y otros tipos de bebidas.

Pese a que el lugar cuenta con varios espacios icónicos del cine de terror, la idea de sus creadores es que el espacio pueda ser visitado tanto por familias como por grupos de amigos o quienes buscan una experiencia diferente en el barrio Bellavista.

Grupo La Virgen, administrador del nuevo local, ya cuenta con experiencia en bares temáticos en Santiago, como Nowa’s Cantina —inspirada en el mundo de Star Wars—, Incantum —del universo de Harry Potter— y The Jail, el bar temático de una cárcel ubicado en Barrio Italia.

¿Dónde está ubicado?

Cinema funciona en Patio Bellavista, en la comuna de Santiago, y comenzó su apertura durante un periodo de marcha blanca. La inauguración completa está prevista para este jueves 6 de agosto, cuando el recinto opere de manera oficial.

Según sus impulsores, el acceso será principalmente mediante reservas realizadas a través de sus redes sociales.

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