Movilización de estudiantes secundarios marca la jornada con tomas en liceos y manifestaciones en Santiago

04 ag. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva jornada de movilización protagonizan este martes estudiantes secundarios de liceos emblemáticos de la Región Metropolitana, quienes convocaron a manifestarse en el sector de la estación de Metro Universidad Católica para expresar su rechazo al proyecto de Reconstrucción impulsado por el Gobierno.

La convocatoria fue realizada por el denominado "Cordón Secundario", organización que reúne a estudiantes de establecimientos como el Instituto Nacional, Liceo N°1 Javiera Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Liceo N°4, Liceo de Aplicación y Liceo Carmela Carvajal.

Según explicaron en sus redes sociales, la movilización busca visibilizar el descontento del movimiento estudiantil y servir como antesala de una nueva convocatoria programada para este miércoles en la Alameda.

Durante la mañana, las manifestaciones también incluyeron tomas en cuatro establecimientos educacionales, mientras que las autoridades implementaron medidas de resguardo y se registraron alteraciones al tránsito y al funcionamiento del transporte público en el centro de Santiago.

Estudiantes apuntan al proyecto de Reconstrucción

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el denominado Cordón Secundario sostuvo que la jornada de movilización busca "visibilizar el descontento de los estudiantes, convocar y mostrar la fuerza del movimiento", cuestionando el proyecto de Reconstrucción por considerar que implica un retroceso en derechos sociales.

"El movimiento estudiantil no puede ni debe callar cuando un gobierno propone retroceder en derechos sociales. Nuestra educación se defiende, nuestra cultura se defiende, nuestra salud se defiende, la dignidad se defiende", señalaron desde la organización.

Tomas en cuatro liceos emblemáticos

En paralelo a la convocatoria, durante la mañana se registraron tomas en el Instituto Nacional, el Liceo N°1 Javiera Carrera, el Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo de Aplicación.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro informaron que, tras activarse los protocolos institucionales y solicitar la correspondiente orden de desalojo, los establecimientos fueron restituidos voluntariamente por los estudiantes y sin que se registraran incidentes.

"Esto reafirma el trabajo intersectorial y articulado del Servicio Local con los ministerios de Educación, Seguridad y Carabineros", indicó el organismo mediante un comunicado.

Manifestaciones afectan tránsito

Las movilizaciones también tuvieron impacto en la circulación del centro de Santiago. De acuerdo con Transporte Informa, el tránsito por la Alameda fue suspendido en ambos sentidos entre Avenida Vicuña Mackenna y Diagonal Paraguay debido a la presencia de estudiantes en el sector.

Asimismo, San Diego mantuvo desvíos hacia el norte a la altura de Ñuble, mientras se desarrollaban manifestaciones frente al Liceo Manuel Barros Borgoño.